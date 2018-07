NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – Il coordinatore PD, Quinto Mazzoni, con il gruppo dirigente del Partito Democratico di Montalto di Castro e Pescia Romana, ha indetto un’Assemblea per il giorno Giovedì 12 Luglio 2018, alle ore 21:15, presso la Sezione del Circolo PD, in via Umberto I, n 17.

L’invito è rivolto a tutti gli iscritti ed i simpatizzanti.

Grazie

Quinto Mazzoni