Expo Regionale Enci e “Vicini di coda”, cani protagonisti a Vitorchiano

NewTuscia – VITORCHIANO – Grande successo a Vitorchiano per l’Expo Regionale Enci e per “Vicini di coda”, le due iniziative svoltesi in contemporanea nel pomeriggio di sabato 7 luglio e che hanno avuto protagonisti i cani, presso l’area di sgambatura di Via Gran Paradiso in località Pallone, recentemente inaugurata dall’amministrazione comunale.

La giornata è iniziata con l’Expo Regionale Enci, organizzata dal Gruppo Cinofilo Viterbese, terza tappa per il Top Dog provinciale, per poi proseguire con l’esposizione amatoriale “Vicini di coda”, a cura di Roberto Sciorilli, dedicata a tutti i cani meticci.

Hanno partecipato le associazioni Mifidodifido e Musi Sereni, con i loro instancabili volontari, e il Comune è stato presente con un proprio stand nell’ambito del progetto “Diamoci la zampa” volto a incentivare le adozioni dei cani. Presente per assistenza e sicurezza anche il Gruppo comunale di Protezione Civile di Vitorchiano.