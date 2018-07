Corrado Nuzzo e Maria Di Biase al Tuscia Film Fest 2018

NewTuscia – VITERBO – Quinta serata del Tuscia Film Fest 2018 con Corrado Nuzzo e Maria Di Biase. Il duo comico – reso celebre dalle apparizioni in trasmissioni televisive come Zelig, Mai dire Gran de Fratello , Mai dire Martedì – sarà martedì 10 luglio a Viterbo per presentare Vengo anch’io, la commedia che ha segnato il loro esordio alla regia.

L’appuntamento è in piazza San Lorenzo alle ore 21.15 mentre la prevendita dell’evento è disponibile sul sito www.tusciafilmfest.com e a Viterbo presso il Museo Colle del Duomo in piazza San Lorenzo (ogni giorno dalle ore 10 alle ore 19).

La biglietteria dell’arena aprirà alle ore 19.15 in Piazza della Morte.

Vengo anch’io è un rocambolesco road movie che vede protagonisti un aspirante suicida, un’ex carcerata, un ragazzo con la sindrome di Asperger e una giovane atleta salentina. Stanchi di mettersi in gioco perché ormai assuefatti ognuno dalla propria sconfitta, per uno strano scherzo del destino, saranno costretti a intraprendere un viaggio che li porterà a confrontarsi con il passato, a lottare con i propri demoni e a uscire dalle proprie solitudini, diventando così un gruppo coeso e desideroso di ottenere un riscatto. Con questa commedia agrodolce i registi rivendicano il diritto alla felicità, affrontando delicate tematiche in chiave ironica.