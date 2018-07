Viterbo, Giovanni Arena presenta la nuova Giunta comunale

NewTuscia – VITERBO – Si è svolta presso la sala consigliare del comune di Viterbo la presentazione dei nuovi assessori della Giunta guidata da Giovanni Arena, il nuovo sindaco di centrodestra di Forza Italia.

La sala gremita da tutti i giornalisti della città tra cui spuntava il volto di alcuni personaggi politici come il prefetto di Viterbo Giovanni Bruno, i senatori Francesco Battistoni e Umberto Fusco e l’onorevole Mauro Rotelli, ha assistito alla nomina di una giunta nel complesso giovane e molto al femminile.

Passando ai nomi e al ruolo, dal Comune di Viterbo arrivano i dettagli.

Contardo Enrico Maria: Bilancio – Società Partecipate – Verde pubblico – Affari Generali – Rapporti con le forze armate

Micci Elpidio: Servizi e lavori pubblici per gli ex comuni – Viabilità e mobilità urbana – Pubblica istruzione e trasporto scolastico – Servizi cimiteriali

Umbertini Claudio: Urbanistica – Edilizia pubblica e privata – Politiche per l’innovazione tecnologica

Sberna Antonella: Servizi sociali – Politiche giovanili e per la famiglia – Consulta del volontariato e politiche per la disabilità – Rapporti con l’Università e finanziamenti comunitari

Nunzi Claudia: Termalismo – Polizia locale – Protezione civile – Politiche sulla sicurezza e sull’immigrazione – Agricoltura – Servizi informatici

Allegrini Laura: Lavori Pubblici – Politiche energetiche – Centro storico e rapporti con l’autorità portuale

Mancini Alessia: Sviluppo economico – Attività produttive e Col – Servizi demografici – Contenzioso

De Carlos Marco: Cultura – Turismo e Spettacolo – Marketing territoriale e Film Commission

Barbieri Paolo: Tributi e Patrimonio

È stata una presentazione pacata e basata sull’illustrazione delle deleghe in cui il sindaco si è impegnato a lavorare nei primo cento giorni sui punti più importanti del programma: in particolare la sicurezza guardando alle zone rischio nella zona di Viterbo e i lavori pubblici, creando una campagna di programmazione per i lavori più urgenti nella la città.

Ad un certo punto è stata fatta una domanda sulla presunta incompatibilità del direttore di MedioEra diventato assessore, a cui il sindaco ha risposto che è troppo presto per iniziare a parlare del merito prima di iniziare a lavorare.