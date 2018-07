Vetralla. Approvato il progetto “giardini di inverno”. I lavori inizieranno a settembre

NewTuscia – VETRALLA – E’ stato approvato giovedì 5 luglio con Delibera di Giunta il progetto denominato “GIARDINI DI INVERNO” una innovativa idea progettuale che trasformerà la zona sottostante Piazza Cavour a ridosso dell’antica Rocca di Vetralla in un teatro all’aperto.

La prima testimonianza dell’esistenza della Rocca di Vetralla, nella posizione che si conosce attualmente, risale al 1170. La sua ubicazione strategica permetteva di controllare il territorio circostante e la via Consolare Cassia poi diventata Via Francigena. Proprio per questo nei secoli Vetralla divenne luogo di ospitalità per i pellegrini e tuttora riveste una importanza notevole .Purtroppo i bombardamenti del 1944 hanno raso al suolo quasi totalmente la Rocca lasciando solo un grande torrione visibile dalla Piazza che prende il suo nome.

Questa amministrazione ha voluto che Vetralla si riappropriasse di uno spazio proprio, presente, ma di fatto assente in quanto totalmente abbandonato ed inutilizzato. Si è pensato che far rivivere quello spazio collocato nel cuore del centro storico, fosse uno dei percorsi da intraprendere per rivitalizzare e riqualificare il borgo.

Il complesso progetto, i cui lavori partiranno in settembre, prevede la realizzazione di un grande giardino sotto le mura a cui si accederà dalla parte sovrastante attraverso percorsi , viali illuminati. E’ previsto un ascensore che renderà possibile a tutti la completa fruibilità del luogo, un luogo che vivrà una totale trasformazione volta a realizzare una sorta di teatro all’aperto in cui svolgere rappresentazioni, eventi, manifestazione di vario genere, il tutto per rendere il centro storico di Vetralla, una meta importante per i cittadini e per i tanti turisti che ogni giorno attraversano il nostro meraviglioso territorio.

