Santa Severa: al Castello la festa del ” Cammino delle Terre Comuni”

NewTuscia – SANTA MARINELLA – Domenica 8 luglio, appuntamento al Castello per una grande festa, con lo spettacolo di teatro canzone ” Briganti e Grand Tour” nel Cortile delle Barrozze con ingresso libero, fino a esaurimento posti. La manifestazione è organizzata da “ Il Cammino della terra comune” in collaborazione con Regione Lazio, LAZIOcrea, Mibact, Comune di Santa Marinella e Coopculture.

Una Festa di fine estate per celebrare la comunità e per presentare il nuovo calendario della camminate autunnali. Dopo un aperitivo di benvenuto a base di prodotti tipici del territorio (su invito) verrà proposto al pubblico presente lo spettacolo di teatro-canzone ‘Briganti e Grand Tour”, un evento culturale finalizzato alla promozione del folklore e delle identità locali, attraverso le leggende legate al brigantaggio sui Monti della Tolfa. Il Cammino delle Terre Comuni è un percorso interamente realizzato sui terreni di Università agrarie e di altri Enti in grado di consentire al viaggiatore di percorrere un’intero cammino da San Pietro fino ai Monti della Tolfa immerso nella natura, alla ricerca della storia, di sapori e di un mondo rimasto ancora originale grazie al modo particolare con il quale è stato custodito: le proprietà collettive e gli usi civici.