Riecco Daniele Piro: “Monterosi, pronto a dare tutto. Col presidente Capponi sono debitore”

NewTuscia – MONTEROSI – Il Monterosi Fc è lieta di annunciare il ritorno in biancorosso di Daniele Piro.

L’esterno offensivo classe 1989 che ha vestito la casacca della squadra del presidente Capponi nelle ultime due stagioni rientra dall’Ostiamare dove ha disputato la seconda parte del campionato con 11 gare e tre reti.

A Monterosi Piro vanta 28 presenze condite da sei reti partecipando, prima dell’infortunio alla spalla, a quella cavalcata che sfiorò due anni fa la promozione in serie C. Le incomprensioni del novembre scorso sono acqua passata per il giocatore che è pronto a mettersi a disposizione del tecnico Marco Mariotti, altro grande estimatore dell’esterno romano: “Voglio dimostrare quello che non sono riuscito per varie motivazioni nelle stagioni passate – afferma Daniele Piro – Quello che è successo mi lascia debitore nei confronti del Monterosi al quale sono grato per avermi dato la possibilità di rimettermi in mostra e soprattutto dimostrare il mio vero valore.

Sono debitore nei confronti del presidente Capponi, le vecchie incomprensioni sono state appianate e non vedo l’ora di dare il mio contributo. Voglio riscattarmi, ringrazio anche il direttore Donninelli e soprattutto il nuovo tecnico Marco Mariotti che mi ha voluto fortemente Ho visto il mercato che sta conducendo la società e possiamo fare veramente bene. Prometto di far segnare tanti gol a Nohman. Sto inseguendo il mio sogno di vincere questo benedetto campionato. Speriamo di riuscirci finalmente qui a Monterosi”.