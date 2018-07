Buoni progressi per Gulf Althea BMW a Misano

NewTuscia – MISANO ADRIATICO – Il nono round del campionato Mondiale Superbike si disputa questo weekend al Misano World Circuit Marco Simoncelli. Il Gulf Althea BMW Racing, che gareggia quindi nel round di casa, ha completato le prime sessioni di prove con i suoi piloti Loris Baz, nella classe Superbike, e Alessandro Delbianco, nella Stock1000. SBK: A proprio agio sulla pista italiana, Baz ha lavorato bene fin dalle prime prove cronometrate. Facendo una serie di giri veloci in sella alla sua BMW S 1000 RR, il francese ha chiuso la sessione settimo, con un tempo di 1’35.781. I tempi di tutti i piloti sono scesi durante la seconda sessione; Loris ha fatto buoni progressi durante i 40 minuti a sua disposizione, soprattutto nella fase finale, quando ha fatto registrare il suo ‘best’, un 1’35.025 grazie a quale ha chiuso quarto. L’ultima sessione è diventata praticamente inutile a causa della pioggia, e Loris, come quasi tutti i piloti, ha deciso di restare nel suo box. Il suo miglior giro è rimasto quello della seconda sessione, grazie al quale ha chiuso quarto, qualificandosi direttamente per la Superpole2 di domani. STK1000: Delbianco ha disputato entrambe le sessioni di prove della Stock1000. Dopo essersi fratturato l’omero sinistro due settimane fa, durante il round imolese del CIV, l’italiano ha preso la prima sessione della mattinata con calma, per valutare quali fossero le sue condizioni fisiche. Completando tredici giri durante i 30 minuti a disposizione, il portacolori Gulf Althea BMW ha fatto registrare un miglior tempo di 1’38.224, chiudendo in ottava posizione. Tornato in pista nel pomeriggio, Alessandro ha abbassato quasi subito il suo tempo. Migliorando ancora nell’ultima fase, Delbianco ha concluso in quinta posizione, grazie ad un tempo veloce di 1’37.254.