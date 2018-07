Associazione Progetto Viterbo e Provincia, nuova Giunta: Partire con il piede giusto e condividere un percorso di coscienza da parte di tutti”

NewTuscia – VITERBO – Riprendono gli incontri dell’Associazione Progetto Viterbo e Provincia e come è d’uopo, dall’analisi delle recenti elezioni amministrative. Il risultato Arena Sindaco è anche il frutto di una serie di incontri che i referenti della nostra Associazione e Fondazione hanno bilateralmente sostenuto già dallo scorso anno creando un polo civico, confrontandosi successivamente, con i maggiorenti la coalizione che ha sostenuto Arena. La presenza di Fondazione e dei Civici in coalizione ha garantito e garantisce la pluralità dei partecipanti, aprendosi a tutti i cittadini volenterosi, indipendentemente dalla loro appartenenza o meno a partiti politici, con l’obiettivo di unire i civici in un progetto comune.

Se pur positivo il risultato, non va sottovalutato l’alto astensionismo registrato da parte degli elettori, specialmente in fase di ballottaggio. I numeri per la coalizione, sono stati sufficienti per vincere e Fondazione con i Civici sono stati determinanti e non è un dato sopravalutato, ma ora bisogna convincere con una buona amministrazione, capace di capire e risolvere i problemi della gente, della citta di Viterbo e saper guardare a tutta la Provincia.

Il buon suggerimento dato dal leader di Fondazione Santucci, di prendere qualche giorno in più, per formare la nuova giunta e partire con il piede giusto e condividere, un percorso di coscienza, da parte di tutti, è naturalmente auspicabile.

La presenza della nostra Associazione c’è e saremo di sostegno a Santucci e Barbieri, che per effetto dell’incarico come Assessore allo sviluppo, apre alla presenza in Consiglio a Insogna portavoce dei Civici.

Tofanicchio Mario