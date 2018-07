Ardea, Aurigemma (FI): “Grazie ad Acquarelli per lavoro svolto, in bocca al lupo a Neocliti”

NewTuscia – ARDEA – “Da tempo riteniamo che si debba portare avanti il giusto rinnovamento e rilancio del nostro partito sul territorio. Esperienza, radicamento nei comuni delle nostre province, competenza: questi sono i valori fondamentali, sui quali porre le basi per affrontare le nuove sfide che ci attendono in futuro, al fine di rispondere sempre al meglio alle istanze della cittadinanza. Proprio in quest’ottica, dunque, voglio ringraziare Fabrizio Acquarelli, consigliere comunale di Ardea, che ha deciso di fare un passo indietro. Fabrizio, dopo undici anni di esperienza in consiglio, dopo un gran lavoro svolto sia tra i banchi di maggioranza che all’opposizione, ha maturato una profonda esperienza e un’ampia conoscenza delle dinamiche cittadine, e non solo. A lui, in vista anche dei nuovi incarichi che ricoprirà in collaborazione con il gruppo consiliare di Forza Italia in Regione Lazio, rivolgo un sentito riconoscimento per l’operato effettuato fino ad oggi, e un affettuoso in bocca al lupo.

Allo stesso tempo, voglio esprimere i miei più sinceri auguri di buon lavoro a Raffaella Neocliti, che succederà a Fabrizio in Consiglio Comunale. Raffaella ha avuto già prestigiosi ruoli istituzionali, essendo stata vicesindaco in passato, e quindi ben conosce le esigenze del territorio e delle famiglie. E’ una persona da sempre attenta, disponibile al confronto e sono convinto saprà svolgere con la massima serietà, professionalità ed efficienza le sue importanti, nuove funzioni. Anche perché Ardea è un Comune del nostro litorale che ha grandi potenzialità che, se sviluppate con una adeguata programmazione, potranno contribuire anche ad una crescita a livello economico, fornendo nuova linfa per il tessuto produttivo locale. Inoltre, alle ultime elezioni regionali, Forza Italia ad Ardea ha raggiunto risultati considerevoli, che evidenziano l’ottimo lavoro compiuto in quest’ultimo periodo. Ora è importante proseguire sulla strada intrapresa, con disponibilità, umiltà e spirito di sacrificio”.

Lo dichiara, in una nota, il Capogruppo di Forza Italia Regione Lazio, Antonello Aurigemma.