Francesco De Giorgi, raggiunto l’accordo tra Viterbese e US Catanzaro

NewTuscia – VITERBO – La As Viterbese Castrense comunica di aver raggiunto l’accordo con la società US Catanzaro per il passaggio in gialloblu del calciatore Francesco De Giorgi.

Difensore classe 1990, cresce nelle giovanili del Monopoli per poi iniziare la sua carriera in serie D prima a Grottaglie e poi a Nardò. Le buone prestazioni gli valgono la chiamata della Fidelis Andria con cui, dal 2011 al 2013, disputa due stagioni di serie C1. Nel 2013 lascia per la prima volta la Puglia e si accasa al Chieti sempre in Lega Pro. Il campionato seguente indossa la maglia del Martina prima di passare (a novembre 2015) al Taranto in D con cui disputa poi anche la serie C. Negli ultimi 2 campionati ha indossato i colori di Andria e Catanzaro.

A.S. Viterbese Castrense