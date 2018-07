Asp Civitavecchia: I° torneo Corsini – La Rosa misto

NewTuscia – CIVITAVECCHIA – Regolamento del primo torneo Cordoni-La Rosa, organizzato dall’Asp Civitavecchia.

1) – INDIZIONE ED ORGANIZZAZIONE

L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “PALLAVOLO CIVITAVECCHIA indice ed organizza, sotto l’egida della Federazione Italiana Pallavolo, un torneo di pallavolo m isto(femminile e maschile)

2) – SVOLGIMENTO

La manifestazione avrà luogo nel mese di Luglio 2018 (dal 09/07) presso il palazzetto dello sport di Civitavecchia e/o Palesta “Corsini – La Rosa” Di Civitavecchia

3) – PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla manifestazione tutti gli atleti nati/e dal 2003 2002 1999…in su iscritti a società sportive aderenti alla Federazione Italiana Pallavolo con regolarmente iscritte e in regola con il tesseramento per la stagione 2017/2018 e muniti di un documento di identità personale. Ogni atleta dovrà consegnare prima dell’inizio della gara copia del Certificato medico agonistico in corso di Validità.

4) – ISCRIZIONE ALLA MANIFESTAZIONE

L’adesione alla manifestazione deve essere comunicata alla società organizzatrice mediante Email di posta elettronica al seguente indirizzo: fmilea@libero.it entro la data del 01/07/18. I l c o s t o e ’ d i 1 0 e u r o a d a t l e t a p e r s q u a d r a . Possono partecipare più squadre della stessa società o squadre con atleti di diverse società. Ogni squadra sarà tenuta ad inviare al momento dell’iscrizione i nominativi degli atleti partecipanti con la rispettiva società di appartenenza.

5) – ELENCO ATLETI

L’elenco delle atlete di ogni singola squadra e la relativa documentazione dovrà essere presentata alla società organizzatrice all’inizio della manifestazione e non potrà subire variazioni. Ogni squadra potrà indicare nell’elenco di cui sopra fino a tredici atleti, (2 liberi) la composizione della squadra durante le fasi di gioco dovrà sempre essere di n° 3 giocatrici di sesso femminile e n° 3 giocatori di sesso maschile.

6) – PROGRAMMA

Il programma della manifestazione sarà definito a cura della Società organizzatrice e comunicato ai sodalizi partecipanti almeno quattro giorni prima del suo svolgimento. La Società organizzatrice si riserva comunque il diritto, per ragioni organizzative, di apportare modifiche al programma stesso (orari, campo di gioco, ecc…), oltre alla formula in ragione del numero di squadre che daranno la loro adesione, di cui ne sarà data immediata comunicazione alle squadre interessate.

7) – ORARIO DI GIOCO

Gli incontri si svolgeranno a partire dalle 20.30 due partite per sera,ogni squadra avrà a disposizione 30 minuti di riscaldamento

8) – DURATA DEGLI INCONTRI

Tutti gli incontri previsti dal torneo (Comprese semifinali e finali) saranno disputati al meglio dei tre set di cui i primi due al limite dei 25 punti e l’eventuale terzo a 15 (con cambio campo a 8) e sempre con due punti di scarto necessari per l’aggiudicazione. Alla squadra vincente per 2 set a 0 verranno assegnati 3 punti, nel caso la partita finisse 2 set a 1 verranno attribuiti 2 punti e 1 punto . Durante ogni set potranno essere effettuati cambi senza un limite.

9) — PREMIAZIONE

Al termine della finale per il primo e secondo posto avrà luogo la premiazione all’interno del Palazzetto dello Sport alla quale tutte le squadre partecipanti sono tenute a presenziare. Alle squadra prima classificata saranno consegnati premi speciali.

10) — UTILIZZO PALLONI

I palloni per il riscaldamento verranno messi a disposizione dalla Asd Pallavolo Civitavecchia

11 ) – ARBITRAGGIO

Tutti gli incontri saranno diretti da arbitri, dirigenti o allenatori designati dalla società organizzatrice ritenuti comunque idonei allo scopo.

12 ) – RECLAMI E RESPONSABILITA’

Non sono ammessi reclami di nessun tipo e le Società partecipanti, con il solo atto di adesione alla manifestazione, accettano in modo incondizionato il presente regolamento e contestualmente sollevano la Società organizzatrice da ogni responsabilità per fatti o incidenti accaduti a giocatrici o terzi prima, durante o dopo lo svolgimento della manifestazione stessa.

13) – RIFERIMENTI

Per ogni informazione in merito allo svolgimento della manifestazione è possibile contattare i numeri telefonici 347/5446961 Francesco Milea

14) – NORMA TRANSITORIA E FINALE

La Società organizzatrice della manifestazione si riserva la possibilità di apportare modiche al presente regolamento solo al fine di agevolarne il suo svolgimento e per tutto quanto ivi non contenuto verrà fatto riferimento a quanto previsto a livello nazionale dalle norme tecniche ed assicurative (responsabilità civile ed infortuni) vigenti della Federazione Italiana Pallavolo.