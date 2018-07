Arrivano i tornei di baseball a Montefiascone

NewTuscia – MONTEFIASCONE – Terminati i campionati, salvo qualche recupero, inizia con il torneo Under 12 l’importante attività estiva delle squadre giovanili del Montefiascone Baseball Softball.

Come noto infatti, il baseball è sport estivo e non per niente viene molto praticato nel Centro-America, Cuba, Venezuela e Repubblica Dominicana soprattutto, con i migliori giocatori che militano nelle squad re della Major League USA.

I campionati federali iniziano ad Aprile e terminano solitamente a Giugno, ma dopo si apre una stagione entusiasmante e positiva per la crescita tecnica ed umana dei ragazzi.

Molte società organizzano tornei che impegnano tutti i fine settimana di Luglio ed Agosto (e quelli di Montefiascone sono fra i più apprezzati), con la partecipazione di 4-6 squadre, durante i quali i ragazzi vivono in tende, palestre, etc.., acquisendo un’importante esperienza formativa.

Nel prossimo fine settimana Montefiascone ospiterà altre 4 squadre per il torneo di categoria Under 12 intitolato a Celestino Paoletti, giocatore e tecnico della società per molti anni, prematuramente scomparso 24 anni fa.

Per l’occasione si ritroveranno sul campo G. Porroni le squadre di: Lupi Roma, Latina, Dolphins Anzio e Academy Nettuno, oltre alla squadra locale.

In queste occasioni sono consentiti prestiti, quindi fare un pronostico è difficile, in particolare per il Latina che è riuscito ad organizzare la squadra, pur non avendo partecipato al campionato.

L’appuntamento è alle 9 di venerdì mattina, per la partita Montefiascone-Lupi Roma, poi a seguire ben 5 partite al giorno, secondo il calendario sotto riportato.

Il Montefiascone Baseball Softball organizza altri due tornei in casa, il 20-22 luglio Under 14 e il 24-26 agosto Under 15, per poi partecipare ai tornei di Rovigo, Pesaro e Latina, a completamento di questa fase di attività.

La società invita i bambini e ragazzi dal 2007 al 2013 che desiderassero venire al campo ed assistere alle partite, chiedendo di poter giocare alla fine. I tecnici del Montefiascone Baseball saranno ben lieti di farli divertire.

IN OCCASIONE DEL TORNEO SONO RIAPERTE LE ISCRIZIONI, SEMPRE GRATUITE, E CHI VUOLE POTRÀ PROVARE PRESSO IL CAMPO DA BASEBALL SIA DURANTE IL TORNEO STESSO, CHE IL LUNEDÌ ED IL VENERDÌ ALLE H 17. INFO 3384590909 – 3478957233.