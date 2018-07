Il Senatore Francesco Battistoni sulla reintroduzione del sistema dei voucher

NewTuscia – ROMA – “La proposta di legge promossa da Forza Italia e finalizzata a reintrodurre il sistema dei voucher, presentata oggi nel corso di una Conferenza stampa promossa congiuntamente dai gruppi di Camera e Senato, con Anna Maria Bernini e Maria Stella Gelmini, ha, tra i tanti campi, effetti positivi in settori strategici per la nostra economia come quello agricolo, alberghiero e balneare.

È tristemente noto a tutti, infatti, che con la cancellazione avvenuta nella scorsa legislatura, sono andati persi circa cinquecentomila occasioni di lavoro, oltre all’aumento del nero ed il crollo dei contributi previdenziali e assistenziali. Auspichiamo che la Lega, tenendo fede al programma di centrodestra, collabori per ottenere l’immediata calendarizzazione in Commissione della nostra proposta di legge ed una successiva rapida approvazione sia al Senato che alla Camera. Ne avevo parlato una settimana fa ed oggi il gruppo di Forza Italia ha già dato un segnale concreto, come suo solito, per stare vicino alle esigenze dei cittadini”

Così in una nota, il Senatore Francesco Battistoni