Arriva a Tarquinia il primo festival musicale della zona

NewTuscia – TARQUINIA – Riceviamo e pubblichiamo. Si avvicina la data per l’inizio del Sottosuono Music Festival 2018. A partire da venerdì 27 luglio avrà il via a Tarquinia Lido il primo festival musicale organizzato dalla Sottosuono Eventgroup. Una serie di performance di livello, elettrizzerà ogni appassionato del genere Rap /Trap e Musica Elettronica, con oltre 60.000 watt di potenza musicale.

Sick Luke, il famoso Deejay della “Dark Polo Gang” accompagnato da Duke Montana infiammeranno il palco

venerdì 27 luglio per la prima data del Festival; lo seguirà poi, sabato 28, Mr Rain con la tappa del suo tour ufficiale

“Butterflyeffect”. Chiusura da non perdere infine, con Emis Killa, che domenica 29 luglio presenterà il suono nuovo

Singolo “Rollercoaster”; in ognuna di queste date si esibiranno inoltre artisti locali del genere Disco e Elettronico fino a tarda notte.

Una rete ben organizzata di trasporti e fermate al SMF Park, alloggi e servizi Info Point consentirà di vivere

questa esperienza unica in modo sicuro e confortevole. Un’area di oltre 50.000mq a disposizione, con all’interno parcheggio custodito, aree food & beverage.

Tre date e tre artisti unici, per far risplendere ed infiammare ancora una volta questo litorale.

Ulteriori informazioni sulla pagina instagram & facebook Sottosuono Eventgroup.