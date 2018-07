Trasporti, Aurigemma (FI): “Regione e Comune di Roma affrontino i problemi”

NewTuscia – ROMA – “Questa mattina si è tenuta la commissione regionale mobilità congiunta con quella del Comune di Roma, con la presenza dei relativi assessori e dei presidenti di commissione dei rispettivi enti. Da questa audizione abbiamo appreso con grande soddisfazione il cambio di rotta, che l’assessore regionale Mauro Alessandri aveva manifestato nella seduta della scorsa settimana, sulla possibilità di cedere parte delle ferrovie concesse a Roma Capitale. Con meno soddisfazione ci siamo resi conto di una mancata pianificazione e programmazione, da parte della amministrazione regionale, su un comparto delicato come quello dei trasporti.

Infatti, siamo convinti che non sia sufficiente la sola volontà di cedere la Roma Giardinetti al Campidoglio, visto tra l’altro che è un atto dovuto sottoscritto nel lontano 2004, nell’accordo tra Comune, Regione e Governo per la realizzazione della metro C. Ma pensiamo sia indispensabile affrontare il problema del trasporto pubblico romano nella sua interezza.

Come ad esempio: la costituzione di una agenzia unica regionale dei trasporti che sia in grado di pianificare il trasporto regionale con quello romano (sono circa un milione i pendolari che tutti i giorni, provenienti dagli altri comuni della nostra regione, entrano nella capitale di Italia); affrontare il tema delle ferrovie concesse nella sua totalità cedendo anche la Roma Lido al Comune, per poterla poi trasformare in una metropolitana di superficie; la possibilità per Roma Capitale di poter avere un accesso diretto al Fondo Nazionale Trasporti, al fine di finanziare il trasporto pubblico della città eterna.

Per questo motivo, visto che perlomeno a parole sono tutti d’accordo su questi tre punti, penso sia fondamentale passare ai fatti, proponendo una legge regionale che è l’unico strumento idoneo ed efficace per dare le giuste risposte”

Lo dichiara il Capogruppo di Forza Italia della regione Lazio Antonello Aurigemma.