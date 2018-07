Pallacanestro Ants alla ricerca di un nuovo sponsor

NewTuscia – VITERBO – Si separano dopo tantissimi anni le strade della Pallacanestro Ants Viterbo e della Defensor, l’azienda viterbese che ha accompagnato il cammino della formazione gialloblù di basket femminile in tutte le ultime stagioni. Dal prossimo anno, infatti, non ci sarà più il nome Defensor sulle canotte indossate dalle ragazze allenate da Carlo Scaramuccia e la società sta quindi cercando un nuovo main sponsor in vista del campionato di serie B e di tutta l’attività giovanile.

“Non possiamo far altro che ringraziare Mauro Bozzi e l’azienda Defensor per tutto il loro supporto in questi anni – commenta proprio Scaramuccia -, abbiamo sempre detto che al di là del rapporto di sponsorizzazione c’erano e ci sono ancora un’amicizia e un rispetto reciproco che ci hanno consentito di condividere tantissimi momenti di sport, alcuni belli ed altri un po’ meno come è naturale che sia. Grazie al loro impegno al nostro fianco abbiamo potuto continuare a svolgere la nostra attività sempre con la stessa passione, soprattutto con i tantissimi ragazzi e le tantissime ragazze del nostro settore giovanile”.

Inevitabile a questo punto guardarsi intorno per cercare un nuovo partner: “Sappiamo che non sarà semplice perché non sono tantissime le aziende disposte ad investire nelle sponsorizzazioni sportive in questo periodo – prosegue Scaramuccia – ma speriamo che qualche realtà, magari viterbese, abbia voglia di affiancarci e sostenerci, dando modo così a questa società di confermare il suo impegno con i gruppi giovanili, da sempre la nostra priorità”.