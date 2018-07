Montalto, PD: “Spiagge libere non attrezzate per animali d’affezione”

NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – Un contentino dell’Amministrazione che, non attrezzando le spiagge, destinate ad accogliere cani e gatti, non ne permette la fruibilità!

Da poco i giornali hanno parlato di noi, del nostro paese costiero, che, nel 2018, ancora non è pronto ad accogliere turisti ed animali domestici sulle proprie spiagge, con lo scompenso di creare malcontento e risultare sempre più inospitali per i turisti, che, di anno in anno, diminuiscono, non contribuendo, tra l’altro, in un epoca in cui anche ristoranti e bar accolgono animali domestici, a dissuadere i proprietari ad abbandoni indecenti e massacranti per i fedeli, migliori amici dell’uomo!

Come si può pensare di creare un’area tale senza una fontanella da cui attingere acqua fresca, una zona d’ombra, cestini per la raccolta degli escrementi, una persona preposta alla vigilanza ed al controllo del rispetto delle regole imposte su un cartello, nonché la desertica epopea, di circa un km, da percorrere a piedi, sulla sabbia bollente, per raggiungere, appunto, l’area “non attrezzata”.

Ed ecco come è: una rete da pallavolo che delimita l’area e niente di più, sulla spiaggia di Montalto Marina; mentre al lido di Pescia, la situazione è ancora più grave, perché la spiaggia non attrezzata, in questione, ha soltanto una fune, l’unica, tra l’altro, che separa l’area per persone accompagnate da animali, da quella dei surfisti, kiteristi e windserfisti, senza alcun divieto di accesso (tanto che ci si trovano spesso i pescatori)ed arredata di moli pericolanti.

Il tutto, sempre alla Marina di Pescia, è aggravato dal fatto che, trovandosi la spiaggia non attrezzata per animali, nei pressi di un fosso, nel momento in cui la portata dello stesso abbonda, l’accesso alla spiaggia è possibile solo camminando in acqua…

Ricordo, in merito, un progetto molto dettagliato e curato, parte del nostro programma elettorale, fortemente voluto dai professionisti Stefano Casarosa e Gloria Truppi, che, se ripreso e copiato, oltre che risolvere parecchi disagi, per una volta avrebbe fatto parlare bene di Montalto e Pescia, e sicuramente ci avrebbe reso più accoglienti con i nostri turisti!

Non ci servono iniziative di facciata, aree non attrezzate e inutilizzabili, abbiamo bisogno di servizi, per tutti!

La Segreteria del Circolo PD di Montalto di Castro e Pescia Romana