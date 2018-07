CNA Sostenibile, il 12 luglio i corsi di aggiornamento per Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

NewTuscia – VITERBO – L’intera giornata di giovedì 12 luglio sarà dedicata da CNA Sostenibile ai corsi di aggiornamento annuale per Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls).

Le lezioni si svolgeranno nelle aule della società del sistema CNA accreditata per la formazione, a Viterbo, in via dell’Industria snc (località Poggino).

Dalle ore 14 alle 18, il corso sarà rivolto ai lavoratori dell’edilizia e dei settori affini: impiantisti, intonacatori, pittori e operatori del movimento terra. Dalle 9 alle 13, invece, a tutte le altre tipologie di attività.

Si ricorda che, in base al decreto legislativo 81/2008, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è “la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”. La durata dell’aggiornamento annuale è di 4 ore per le imprese fino a 50 lavoratori, di 8 se il numero è superiore.

Info e iscrizioni: Area Formazione Sicurezza di CNA Sostenibile, telefono 0761.1768303. E-mail: ariannaaquilanti@cnasostenibile.it.