Alberto Mezzetti e Simone Coccia Colaiuta a Viterbo per far sorridere i malati

NewTuscia – VITERBO – A Viterbo per fare del bene: sono stati avvistati oggi in giro per la città dei Papi, Alberto Mezzetti e Simone Coccia Colaiuta, rispettivamente il vincitore ed uno dei partecipanti più popolari dell’edizione 2018 del Grande Fratello.

Mezzetti, originario proprio del capoluogo della Provincia, ha accolto l’amico conosciuto durante il reality show, per poi dirigersi, insieme all’adorata nonna Pasqualina, alla Casa di Cura di Villa Immacolata, con l’obiettivo di portare un po’ di buonumore ai pazienti della clinica.

La promessa è di rivedersi presto e di visitare questa volta la città di Simone: “A Breve, probabilmente nelle prossime settimane, saremo a L’Aquila”, ha annunciato il “Tarzan di Viterbo” dalla sua pagina facebook.