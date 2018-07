Acquaspeed, tre giorni con lo scivolo d’acqua urbano a Vasanello

NewTuscia – VASANELLO – Per il quarto anno consecutivo torna, direttamente da Miami, Acquaspeed, lo scivolo d’acqua urbano che già da tempo sta facendo impazzire gli americani.

Da venerdì 6 a domenica 8 luglio, sarà posizionato nella Passeggiata, la via pedonale che giardino al centro del paese che, per l’occasione, diverrà un immenso parco acquatico in cui, dalla mattina fino alla sera, si potrà scivolare, correre, organizzare discese da soli o in gruppo, con ciambelle o materassini.

Lungo lo scivolo urbano, interamente realizzato in PVC ed imbottito per garantire il massimo confort, scorrerà un getto continuo di acqua e sapone e tutti, grandi e piccini, potranno provare l’ebbrezza di scendere a grande velocità, ma in assoluta sicurezza.

Nelle tre giornate, saranno organizzate attività pomeridiane di giochi ed animazione per bambini, mentre la sera sarà possibile cenare all’aperto negli stand posizionati all’interno del parco comunale.

In cartellone infine, tre imperdibili live.

Si comincia venerdì 6 luglio con gli Out Spritz, sabato 7 grande serata con i Giorni Anomali e domenica 8 conclusione con gli Skanimation.

L’idea dell’Acquaspeed, importata dagli Stati Uniti, è stata adottata quattro anni fa dall’associazione Afrodite che organizza l’evento in collaborazione con l’amministrazione comunale.

Il format già sperimentato con successo a New York, San Francisco e Bristol, ha pochi precedenti in Italia, e nelle precedenti edizioni ha registrato un enorme consenso di pubblico, con migliaia di presenze.

L’imperdibile appuntamento è a Vasanello dal 6 all’8 luglio.

Info: Federico: 3316433385

Info: www.comune.vasanello.vt.it