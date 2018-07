Tuscia Film Fest 2018: film, ospiti, programma ed eventi collaterali

Dal 6 al 15 luglio a Viterbo la quindicesima edizione della rassegna cinematografica



NewTuscia – VITERBO – Paola Cortellesi e Riccardo Milani, Marco Giallini, Alice Rohrwacher, Marcello Fonte ed Edoardo Pesce, Corrado Nuzzo e Maria Di Biase, Massimo Gaudioso, Raiz, Matteo Olivetti e Paola Randi saranno tra gli ospiti del Tuscia Film Fest 2018 in programma a Viterbo dal 6 al 15 luglio.

Per dieci giorni il cinema italiano sarà protagonista nell’arena allestita di fronte al Palazzo dei Papi in piazza San Lorenzo e in altri luoghi del centro storico del capoluogo Tuscia.