Tarquinia, al via la Sagra del cinghiale

NewTuscia – TARQUINIA – Torna ad animare le serate tarquiniesi la “Sagra del cinghiale”, con la sua consolidata ricetta a base di allegria, divertimento e spirito di squadra. La manifestazione culinaria si svolgerà venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 luglio 2018, nella classica e bellissima cornice di Piazzale Europa.

A partire dalle ore 20, la squadra di caccia al cinghiale denominata “I Magonzi” sarà prontissima a deliziarvi con le specialità culinarie, tutte naturalmente a base di cinghiale. Non mancherà l’intrattenimento, con ottima musica dal vivo per i grandi e giochi per i più piccoli. Inoltre, i commensali potranno ammirare la mostra fotografica dal titolo “Ricordi della Cacciarella”. Infine, presso il poligono di tiro al piattello di Tarquinia, si svolgerà il classico trofeo di tiro alla sagoma, giunto alla quinta edizione. Il trofeo prevede due categorie di partecipanti, squadra e singolo, quest’ultima aperta a tutti.

La “Sagra del cinghiale” di Tarquinia si conferma una delle migliori manifestazioni di questo tipo della nostra provincia e attende gli appassionati per trascorrere tre serate in allegria, degustando gli squisiti piatti della cucina locale.