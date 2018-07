Monterosi: arriva il portiere Gabriele Chingari

NewTuscia – MONTEROSI – Il Monterosi Fc è lieta di annunciare l’accordo col giovane portiere Gabriele Chingari.

L’estremo difensore classe 2000 arriva dall’ultima stagione divisa tra la Berretti della Viterbese e la Play Eur in Eccellenza. Cresciuto nelle giovanili della Roma, Chingari ha poi militato nei Giovanissimi Nazionali dell’Empoli prima di passare agli Allievi Nazionali della Lupa Roma nella quale ha ottenuto da giovanissimo anche tre convocazioni in Lega Pro.

Per lui Il Monterosi ha voluto ritagliare un posto nella batteria dei portieri della prossima stagione: “Mi hanno convinto molto le parole del direttore e soprattutto il clima che ho trovato in questa società – sono le prime parole del giovanissimo Chingari – Sono molto contento di essere agli ordini di un tecnico come Mariotti che esalta le qualità dei giovani. Con l’Albalonga ha fatto un vero e proprio miracolo. Non mi spaventa la concorrenza con uno dei migliori portieri della categoria come Valerio Frasca. Sono sicuro che mi potrà insegnare tanto sia a livello tecnico che umano. Non vedo l’ora di allenarmi al suo fianco”.