Esordiscono nella Tuscia le “Classi Cambridge”

NewTuscia – MONTEFIASCONE – Una nuova grande opportunità si offre a chi vuole sviluppare percorsi scolastici di eccellenza ad indirizzo internazionale: esordiscono nella Tuscia, all’IISS “Dalla Chiesa” di Montefiascone, le “Classi Cambridge” a cui gli interessati possono iscriversi fin d’ora, in vista della ripresa autunnale delle attività scolastiche.

Trattandosi di una novità assoluta è opportuno saperne qualcosa di più per consentire alle “matricole” della scuola secondaria di secondo grado di cogliere al volo questa occasione. Bisogna anzitutto chiarire che si tratta di corsi volti al conseguimento del diploma di liceo scientifico ad indirizzo internazionale con alcune peculiarità: per i primi quattro anni infatti gli studenti iscritti alle Classi Cambridge svolgeranno le materie di matematica e fisica in inglese, tramite compresenza di docenti madre lingua abilitati all’insegnamento delle discipline scientifiche, oltre naturalmente ai loro insegnanti curriculari. Potranno anche svolgere due ore aggiuntive di inglese a settimana. Al termine della classe IV un’ulteriore importante novità: gli studenti potranno sostenere, sempre presso l’istituto C.A. Dalla Chiesa, ormai “Scuola Cambridge”, l’esame IGCSE (International General Certificate Secondary Education), per l’acquisizione della certificazione equivalente al diploma conseguito dai loro coetanei inglesi (UK GCSE). Si tratta della più autorevole certificazione internazionale, riconosciuta in moltissime università anglofone – specialmente statunitensi e canadesi – oltreché naturalmente in quelle britanniche. Naturalmente al termine del quinto anno di studi gli studenti “Cambridge” sosterranno l’ ordinario esame di maturità, volto al conseguimento del diploma di Liceo scientifico, come tutti i loro coetanei.

L’iscrizione alle Classi Cambridge offre quindi agli studenti una prospettiva di studio internazionale ed una inedita opportunità formativa, aprendo loro la strada anche alla prosecuzione del proprio percorso di studi in università estere. Si tratta di percorsi formativi già diffusi nelle scuole del nord Italia e in alcune grandi città, ma del tutto nuovi nel nostro territorio. L’attivazione dei corsi Cambridge presso l’istituto C. A. Dalla Chiesa di Montefiascone consentirà agli studenti più motivati di trarre vantaggio da una esperienza formativa qualificata, di migliorare in modo determinante il loro inglese, di incrementare il proprio curriculum e perfezionare la loro preparazione presso le più importanti istituzioni educative internazionali e soprattutto competere al meglio in un mercato del lavoro in cui avvalersi delle peculiari competenze linguistiche e professionali acquisite.