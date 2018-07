Daniele Nohman è il nuovo attaccante del Monterosi Fc

NewTuscia – MONTEROSI – Il Monterosi Fc è felice di annunciare l’accordo per la stagione 2018-2019 col calciatore Daniele Nohman.

L’attaccante romano classe 1984 torna così alla corte di mister Marco Mariotti col quale è reduce da una strepitosa stagione: 20 reti in 31 partite.

Nohman vanta una bellissima carriera che lo ha visto girovagare per l’Italia vestendo anche gloriose maglie come quelle di pro Vercelli, Asti, Mantova, Gavorrano, Recanatese, Lupa Castelli Romani (con la quale ha vinto un campionato realizzando 21 reti), Viterbese, Fondi, Nocerina, L’Aquila ed Albalonga.

Il nuovo numero nove biancorosso approda a Monterosi con una gran voglia di regalare tanti gol alla squadra di Luciano Capponi ed a tutta la società: “Non vedo l’ora di conoscere il presidente di questa società – dichiara il nuovo attaccante del Monterosi – non lo conosco personalmente ma ho avuto modo di apprezzarlo attraverso i media per la questione Fair Play. Ha un grande progetto per il Monterosi che in questi anni è diventata una piazza importante.

Per me inizia un nuovo capitolo ma devo essere comunque grato all’Albalonga. Ritrovo con piacere mister Mariotti, un tecnico che lo scorso anno è stato capace di esaltare le mie caratteristiche. Insieme a lui incontrerò anche altri miei compagni della scorsa stagione. Partire da un gruppo di giocatori che già si conoscono sarà fondamentale per iniziare bene la stagione. So – conclude Nohman – che questa maglia lascia un’eredità pesante perché qui Pippi ha fatto benissimo, lui è un grande giocatore ma non voglio essere da meno”.