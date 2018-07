CNA dà il via alla terza edizione del Premio Cambiamenti

NewTuscia – VITERBO – Data di nascita: dopo il 1° gennaio 2015. Segni particolari: amore per le tradizioni e il made in Italy, capacità di contribuire alla promozione del territorio e al benessere della comunità, coraggio di innovare prodotti e processi. E’ la carta d’identità delle imprese invitate da CNA a partecipare alla terza edizione del Premio Cambiamenti. A partire da oggi, ci si può candidare a questo che, con 1.300 imprese iscritte nei primi due anni, è diventato uno degli eventi di spicco per l’universo delle start-up a livello nazionale. E che ha visto sempre un’impresa della Tuscia (unica realtà del Lazio) nella sfida a Roma tra i 25 finalisti: Hubstract Made for Art nel 2016, Laboratorio Linfa di Luigi Cuppone nel 2017.

Per il primo classificato, in palio 20mila euro, un viaggio a Dublino per incontrare i maggiori esperti di Facebook e Google, una settimana di vacanza presso una struttura 4 stelle e, come per il secondo e il terzo che saliranno sul podio, servizi e strumenti per lo sviluppo delle attività. Grazie a un partenariato di peso: al fianco di CNA, ci sono Artigiancassa, i citati colossi del web, Bluserena, Roland DG Corporation (stampa, taglio e modellazione 3D), StarsUp (crowdfunding), H-Farm, Talent Garden, TIM#WCAP.

Ma la stessa candidatura costituisce una opportunità, perché le imprese ammesse a partecipare entreranno a far parte di una rete che offrirà loro possibilità di confronto e di visibilità. Fruiranno infatti, gratuitamente, anche di una pagina web dedicata sul sito del Premio.

Per iscriversi al contest (sul sito www.premiocambiamenti.it), c’è tempo fino al 16 settembre. Sono quindi in programma entro il 21 ottobre le fasi territoriali del Premio e il 30 novembre la finale nazionale. “Cambiamenti, ovvero il Premio al pensiero innovativo delle neoimprese italiane, afferma l’attenzione di CNA al mondo della giovane impresa – dichiara Angelo Pieri, presidente della CNA di Viterbo e Civitavecchia -. L’idea di fondo è questa: riconoscere il merito e sostenere la capacità delle persone, il coraggio di chi rappresenta ogni giorno il meglio del nostro Paese e ci rende competitivi. Siamo convinti che anche quest’anno il Premio riscuoterà l’interesse dei giovani e delle neoimprese”.