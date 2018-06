NewTuscia – VITERBO – Volley F – La VBc Viterbo terza nella classifica della 25.ma edizione del Gran Premio Giovani Riservato a tutte le società del Lazio affiliate Fipav che svolgano attività nel settore giovanile, il Gran Premio Giovani viene assegnato dal Comitato regionale Lazio alle partecipanti ai campionati di categoria (Under 13 M/F, Under 14 M/F, Under 16 M/F, Under 18 M/F, Under 20 M).