Un ricchissimo Programma dell’Assonautica di Tarquinia per l’estate 2018

NewTuscia – TARQUINIA – L’Assonautica di Tarquinia ha ampliato le sue attività nell’ambito del diporto marino e per la stagione estiva 2018 ha reso noto un Programma ricchissimo. Alla tradizionale Scuola di vela, per imbarcazioni e catamarani, con istruttori federali FIV, si sono aggiunti altri tipi di corsi ed attività. I corsi SUB, organizzati dall’istruttore Pignatelli, permetteranno ai partecipanti di ricevere Brevetti federali di base e di livello superiore e di partecipare a visite guidate su fondali e relitti a Montalto di Castro e a Civitavecchia. Per gli amanti della canoa e del kayak sono previsti quest’anno escursioni collettive: a Santa Marinella, il 21 o il 22 luglio e ad Ansedonia, il 4 o il 5 agosto. Naturalmente sono state confermate sia l’ormai tradizionale “passeggiata” in canoa per il 28 luglio che la Staffetta amatoriale per il 29 luglio.

Per gli appassionati di pesca sportiva sono previste gare amatoriali di pesca dalla barca (bolentino e traina) e subacquea (in apnea) le cui date verranno comunicate successivamente sul sito Facebook dell’associazione (assonautica.delegazionetarquinia).

Per gli amanti del Windsurf sono previste delle uscite amatoriali collettive che verranno organizzate in base al numero dei partecipanti.

Per ricevere ulteriori informazioni sui Corsi o per partecipare alle attività amatoriali collettive è possibile recarsi presso la Segreteria dell’Associazione che è aperta tutte le mattine presso la sede in via F. Giorgi, in Località Porto Clementino, oppure telefonare allo 0766-864232 o scrivere a info@assonauticatarquinia.it

f.to Luca Piras