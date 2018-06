Nostra intervista televisiva esclusiva al sindaco di Viterbo Arena, ed ai consiglieri comunali Marini, Sberna e Lotti

di Stefano Stefanini

NewTuscia – VITERBO – Nella trasmissione Fatti e commenti condotta da chi scrive e da Gaetano Alaimo, in onda da questo pomeriggio su Teleorte e visibile su www.teleorte.it e wwwnewtuscia.it web Tv avremo come ospiti al telefono il sindaco di Viterbo Giovanni Arena ed in studio i consiglieri comunali Antonella Sberna, Isabella Lotti e Giulio Marini.

Con Arena rivivremo i giorni del ballottaggio con Chiara Frontini, a cui sono andati i complimenti della coalizione vincente per pochi centinaia di voti, con Giulio Marini approfondiremo i dati programmatici degli investimenti da programmare e finanziare per i progetti di recupero e di sviluppo della città. Le giovani consigliere comunali Antonella Sberna e Isabella Lotti parleranno delle priorità che individuano in campo sociale, per le politiche giovanili, l’igiene urbana, lo sviluppo turistico-culturale.

Ripercorreremo i tratti salienti del programma elettorale del neo sindaco Arena. Quale sarà il modello di sviluppo e di metodo di governo del sindaco Arena ?

La questione occupazionale, i progetti di rigenerazione urbana, la cultura ed il turismo, declinati nelle due versioni programmatiche, sono sempre al centro del progetto per la città. La sicurezza urbana è una delle priorità della coalizione, nella sua dimensione plurale.

In primo luogo il sindaco dovrà intrattenere un rapporto “costruttivo” con le istituzioni come la Provincia, assemblea di sindaci, la Regione, il Prefetto di Viterbo, il Governo e le Istituzioni Europee che presiedono ai finanziamenti dei progetti. In questo nuovo percorso per il neo sindaco di Viterbo, sarà fondamentale il coordinamento fra le istituzioni, con le forze produttive e sindacali, con il terzo settore ed il volontariato socio assistenziale, culturale e sportivo, oltre che con le istituzioni ecclesiali .

Ricordiamo che il presidente del Parlamento europeo, on. Antonio Tajani, ha mostrato piena disponibilità alle opportunità europee di sviluppo per Viterbo contenute nel programma del candidato sindaco del centrodestra.

Non è pensabile che si creino diverse politiche per lo stesso settore, specialmente per le ristrettezze economiche dei bilanci comunali. Inoltre, altro aspetto determinante, sarà quello di mettere a sistema tutte le risorse del territorio, tra cui Università e le varie Reti di imprese. Occorre creare le condizioni per porre adeguata assistenza alle imprese con le banche, i consorzi fidi e gli altri strumenti già Nei programmi elettorali dei due candidati concorrenti nel ballottaggio ricorreil tema del Lavoro e dello Sviluppo nella e della Città, raccolta differenziata, la manutenzione del verde e dei beni archeologici. Valorizzazione di un circuito archeologico-termale-agroalimentare, anche in collaborazione con l’università della Tuscia. Al Poggino va potenziato il Polo tecnologico e commerciale. Sviluppo, green economy e ambientecon l’individuazione di modelli di sostenibilità ambientale e con l’impiego di nuove tecnologie per il risparmio energetico. Viterbo dovrà confermarsi come esempio e vero capoluogo della Tuscia, competitiva e protagonista nel Lazio e nel centro Italia. CulturaSviluppare un’economia della cultura attraverso l’attivazione di processi di start up per la formazione di giovani imprese e nuove figure professionali, con l’ Impegno di elevare la qualità della vita della Città per farla diventare, nella sua interezza e nelle espressioni migliori, patrimonio mondiale dell’Unesco, dopo il grande riconoscimento della Macchia di Santa Rosa. Istruzione e Universitàcon il potenziamento degli asili nido pubblici e miglioramento delle qualità di servizio. Distribuzione omogenea degli istituti scolastici per tutte le fasce d’età. Messa in sicurezza delle strutture esistenti. Revisione del trasporto pubblico scolastico con modalità alternative come carpooling e piedibus attraverso processi partecipativi delle famiglie. Controllo della qualità dei prodotti somministrati nelle mense scolastiche. Valorizzazione delle attività di ricerca e incremento dei rapporti tra università e imprese. Sanità, politiche sociali, giovanili e sport,con il potenziamento dell’intero sistema del welfare con sostegno alle famiglie e alle categorie sociali più Sportello di ascolto e aiuto di famiglie e donne in difficoltà. Viterbo città a misura di bambino con il recupero dei parchi gioco , delle aree ludiche e degli spazi verdi. Potenziamento della rete dei servizi territoriali. (ambulatori, consultori). Azioni specifiche volte alla soluzione del problema arsenico nelle acque, di concerto con l’Università e con le strutture regionali. Attività di promozione dello sport e valorizzazione dell’impiantistica comunale. Urbanistica, trasporti e centro storicoIl nuovo PRG per riqualificare il tessuto urbanistico esistente e adeguare eventuali aree non completate. Recupero abitativo del centro storico e di volumi edilizi dismessi con interventi di efficientamento energetico. Revisione della viabilità con recupero urbanistico delle aree marginali. Potenziamento del trasporto pubblico locale. Nuovo piano generale della viabilità e revisione del sistema di accesso al centro e ai parcheggi. Restituire al centro storico servizi e attività Attuazione di un piano dell’arredo e del decoro urbano L’Agricolturava rilanciata con la promozione delle produzioni agroalimentari a filiera corta e a chilometro zero con impiego dei prodotti nelle mense scolastiche di ogni grado. Impiego della multifunzionalità dell’agricoltura, come le fattorie didattiche e la vendita diretta di prodotti. Terme,Sviluppo termale, potenziando le eventuali attività connesse allo sviluppo termale, con la creazione di un Parco Termale legato ai siti archeologici, in grado di essere competitivo nell’ambito dei circuiti turistici. FrazioniRecuperarne il ruolo come elemento integrativo culturale, economico e sociale dell’intera comunità viterbese, anche con il decentramento di alcuni servizi comunali nelle frazioni.

Da parte delle redazioni di Teleorte e di newtuscia.it abbiamo formulato un augurio di buon lavoro al sindaco Giovanni Arena, alla sua squadra, alle forze di opposizione, perché si impegnino ad essere all’altezza delle concrete aspettative dei cittadini amministrati.

Da parte nostra, come operatori dell’informazione, ribadiamo la nostra disponibilità a incentivare il dialogo con i cittadini essendo pronti a dare voce alle giuste esigenze ed istanze della comunità cittadina, nella sua interezza, per il Buon Governo della Cosa Pubblica.