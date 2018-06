Cresce l’attesa per il trio jazz Lemon Three-O

NewTuscia – VITERBO – Una proposta musicale originale ed inconsueta, che trasfigura in versione acustica alcuni brani del repertorio della canzone italiana d’autore più ricercata e dal respiro internazionale. Con una formazione in prima assoluta arriva questa sera, dalle 21.30, il trio Lemon Three-O. Illustri jazzisti per un appuntamento da non perdere, che restituisce atmosfere e melodie impresse nell’immaginario attraverso sonorità contemporanee, nuove e inaspettate.

Il legame tra il jazz e le sue radici spirituali è profondissimo: in questo progetto Silvia Manco le indaga attraverso un ricco e ricercato repertorio, che prende spunto da autori e interpreti quali Randy Weston, Bobby Timmons, Horace Silver, Abdullah Ibrahim, Junior Mance, Andy Bey, Nina Simone, Roberta Flack, Donny Hathaway, Ray Charles fino a ricongiungersi, lungo questo fiume sotterraneo, alla contemporaneità con brani originali e di autori nel nu-soul-jazz. L'approccio soulful e il pianismo di matrice churchy rivivono nel sound del trio, carico di sapori e suggestioni (anche esotiche) legate alle diaspore di popoli. Un trio dichiaratamente groove-oriented con momenti di grande lirismo.

La fascinazione antica e l’adesione totale ad un linguaggio musicale, che nasce dall’anima, nutrono questa performance.

On stage:

Silvia Manco: piano e voce – Francesco Pierotti: contrabbasso – Matteo Bultrini: batteria.