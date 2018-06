Club Inglese ritorna a Bagnoregio. 40 bambini incontrano il Sindaco

NewTuscia – BAGNOREGIO – Al via la terza edizione del Summer Camp – il centro estivo full immersion di inglese per bambini che la scuola “Club Inglese” organizza presso l’Agriturismo Buonasera, a Bagnoregio. Club Inglese è una scuola di inglese – con esperienza decennale di insegnamento del suo fondatore Bryan Fisher – con base a Roma. Conta 190 studenti iscritti ai corsi di inglese durante l’anno scolastico, e da cinque anni organizza centri estivi per ragazzi dove l’inglese è il denominatore comune di apprendimento e divertimento.

Per 4 settimane – da metà giugno a metà luglio 2018 – il Summer Camp porta a Bagnoregio un totale di 150 studenti (circa 40 a settimana) tra i 7 e i 13 anni, provenienti non solo da Roma ma da tutt’Italia. Con uno staff di 12 insegnanti certificati provenienti dal Regno Unito, Stati Uniti, Australia e Irlanda, la direttrice del Summer Camp – la statunitense Tiffany Sica – coordina tutte le attività ludico-educative dei ragazzi.

Racconta così Tiffany una giornata tipo al Summer Camp “il 90 % del centro estivo si tiene all’aperto nei bellissimi spazi verdi dell’Agriturismo, con 15 ore di inglese interattivo a settimana. La giornata inizia alle 8:30 e si conclude alle 22:30 dopo entusiasmanti attività di gruppo quali, ad esempio, la nature challenge, lo stargazing, il campfire americano, e serate a tema Harry Potter e Peter Pan, con cacce al tesoro, corse ad ostacoli, ed altri giochi a squadre. A completare il divertimento ci sono i pomeriggi di sport anglo-americani, come il Baseball, Cricket, Rugby Hockey.” E prosegue: “Non solo l’agriturismo offre una location meravigliosa nel verde della Tuscia, ma lo staff del Buonasera – capitanato da Stefano e Stella Augugliaro – ci accoglie con un calore ineguagliabile, che ringrazio calorosamente.”

Venerdì 29 giugno una delegazione del Summer Camp ha incontrato il Sindaco di Bagnoregio Dott. Francesco Bigiotti e il Vicesindaco Luca Profili. I 40 giovani ‘campers’ hanno così avuto modo di conoscere la storia e la cultura del Comune di Bagnoregio, e la sua sorprendente crescita turistica, in cui l’inglese gioca un ruolo fondamentale.

Bryan Fisher, fondatore e direttore della scuola afferma “Club Inglese è un mondo creato intorno ai bambini e ragazzi. Grazie alla nostra filosofia Kids First creiamo corsi e attività in lingua inglese su misura dei bambini con lo scopo di accompagnarli nella la loro crescita linguistica, sociale e psicologica. Il Full Immersion Summer Camp è il giusto proseguimento estivo di questa filosofia, con l’aggiunta fondamentale della natura in un posto favoloso come l’Agriturismo Buonasera”.