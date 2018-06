Il “Sogno” di Noche Latina al Parco dei Cimini

Latin ReWind non perde il controllo del “camper” per il suo tour estivo e porta a segno venerdì 29 Giugno presso lo storico Parco dei Cimini il “Sogno”

NewTuscia – VITERBO – La banda degli eventi Made in Tuscia da il via alle danze presso lo storico Parco dove è stato definito il Sogno per la sua unicità e la sua bellezza naturale curata da più di 20 anni dalla figlia proprietaria.

Il sogno è stato realizzato da Ettore Barbella con Gianluca Piergentili, Francesco Barboni e Natali Fausto Maria con lo staff composto da Giulio Dei, Simone Aquino, Valentina Silvestri, Elena Troncarelli, Andrea Celestini, Adriana Stacco, Marco Pifferi, Alessandra Silvestri,Francesco Greco, Arianna Patassini e Alisia Baliani.

Una manifestazione diversa: ritorna la storica cena a buffet a partire dalle 20:30 con il live music di Andrea ma con la novità che si può vemire alle 13 con la possibilità di bagno in piscina in mezzo al paradiso del Parco per poi entrare alle 22:30 Per chi non può ne in piscina e ne a cena.

Immancabile lo stage che dopo la cena avrà Giorgio e Talyla per Synergia Caraibica, Cristian Marrone ma con un’altra novità: in contemporanea una Kizomba Stone con i maestri Aleandro per Cuba Edition e i maestri Kiki e Federica.

Dalle 22:30 partirà il Dj Sergio Barreca tra rumba, salsa, bachata e kizomba con il noto fotografo Pier Luigi Caporale.

Lo staff intraprende il lungo viaggio estivo conosciuto in Italia e per la prima volta con molte tappe e tante sorprese all’orizzonte e in un magico paradiso terrestre che la Tuscia non ha mai immaginato…un vero Sogno.

Lo Staff

Latin ReWind