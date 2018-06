Il quartetto della Libertas Pilastro Pattinaggio all’international Skate Team Trophy di Riccione

NewTuscia – VITERBO – Le ragazze del quartetto Fifth Armony formato da: Nicole D’Orazio, Alice Fioretti, Giada Malavasi e Giorgia Savelli, con la loro istruttrice Alessia Marchetti saranno impegnate venerdì sera a Riccione nell’International Skate Team Trophy di pattinaggio artistico.

Un’esperienza utile per queste atlete che presenteranno un numero ispirato dal film Suicide Squad con le coreografie della loro insegnante, nella loro categoria sono iscritti altri 21 quartetti di ottimo livello di varie nazioni.

La specialità gruppi spettacolo è una disciplina del pattinaggio in grande crescita e la Libertas Pilastro è sempre pronta a recepire i cambiamenti che si presentato e sempre in prima fila da alcuni anni (con l’atleta Marika Fontana vice-campionessa del mondo con il quartetto Neovis in Colombia e vice-campionessa europea con il gruppo Roma Roller Team e negli anni passati con diversi gruppi e quartetti come le Lady Bugs protagoniste ai campionati italiani federali).

In bocca al lupo alle ragazze e all’istruttrice.

Carlo Turchetti – ASD Libertas Pilastro ‘92