Norcia: Enel e Soccorso Alpino Umbria firmano protocollo di collaborazione per emergenze elettriche

NewTuscia – NORCIA – Questa mattina il Soccorso Alpino e Speleologico Umbria ed E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, hanno firmato un Protocollo di collaborazione per la gestione delle emergenze elettriche.

L’accordo prevede che, in caso di emergenza elettrica dovuta a calamità naturali, il Soccorso Alpino e Speleologico metta a disposizione uomini e mezzi per sostenere i tecnici di E-Distribuzione nel raggiungere i luoghi di intervento più impervi. Nell’occasione E-Distribuzione ha donato al Soccorso Alpino un carrello per il trasporto dei quad.

A firmare il Protocollo sono stati il presidente del Soccorso Alpino e Speleologico Umbria Mauro Guiducci e il responsabile E-Distribuzione Zona Umbria Ivo Forelli. All’evento sono intervenuti anche il Sindaco di Norcia Nicola Alemanno, l’Assessore Giuseppina Perla, il responsabile sicurezza e ambiente E-Distribuzione Toscana e Umbria Alberto Breschi, il referente affari istituzionali Toscana e Umbria di Enel Emiliano Maratea e il presidente Anse Toscana e Umbria (Associazione Nazionale Seniores Enel) Enzo Severini.

“Questa firma avviene in una giornata particolare, in un luogo di incontaminata bellezza quale è la Piana di Castelluccio di Norcia, soprattutto in questi giorni in cui la fioritura inizia a sprigionare i suoi colori più belli e il verde brillante dell’erba contrasta con il gialla dei fiori” ha esordito il Sindaco di Norcia, Nicola Alemanno. “Il lavoro svolto dal Soccorso Alpino e da E-Distribuzione è stato fondamentale perché ci ha consentito di avere sempre a disposizione l’energia elettrica per la gestione dei soccorsi e dell’emergenza, divenendo un tutt’uno con la struttura comunale. Non si è trattato soltanto di un supporto tecnico importante – ha proseguito Alemanno – ma anche di un impegno messo in campo con grande spirito di servizio e dedizione. Il Soccorso Alpino e Speleologico non ha mai fatto mancare l’assistenza alla popolazione e la collaborazione che abbiamo instaurato sia con il Soccorso Alpino che con E-Distribuzione ci ha permesso di dare risposte a numerose criticità in tempi rapidi. Questa collaborazione- conclude il Primo Cittadino – si traduce in un concreto miglioramento dei servizi al cittadino per il quale l’Amministrazione comunale è costantemente impegnata”.

“Questo accordo – ha detto Mauro Guiducci per il Soccorso Alpino – nasce a seguito del lavoro congiunto effettuato durante le emergenze che dall’agosto 2016 si sono succedute e ci hanno visto collaborare con E-Distribuzione per la gestione delle numerose emergenze. Abbiamo deciso di concretizzare questo rapporto per gestire al meglio le risorse e l’operato in situazioni critiche”.

“Ci fa particolarmente piacere – ha affermato Ivo Forelli per E-Distribuzione – firmare questo protocollo che valorizza un importante lavoro fatto insieme al Soccorso Alpino e Speleologico in questi anni e soprattutto di rendere ancora più efficiente ed efficace la collaborazione esistente. Un grazie particolare anche al Sindaco Alemanno e alle Istituzioni con cui abbiamo gestito al meglio tutte le emergenze”.

All’iniziativa è intervenuto anche Giorgio Gai dell’esercizio e manutenzione rete della sede centrale di E-Distribuzione, che ha presentato le attività di innovazione tecnologica dell’azienda elettrica, tra cui una flotta di droni che hanno possibilità di volo non a vista per le ispezioni degli impianti elettrici. La giornata, infatti, è proseguita con un “trekking elettrico” da Pian Grande fino a Castelluccio di Norcia lungo la linea elettrica di media tensione “San Pellegrino”, che nell’occasione è stata anche ispezionata dai droni.