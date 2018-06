Narni, Consiglio comunale chiede a GoSource e aziende indotto impegni per lavoratori ex Sgl Carbon

NewTuscia – NARNI – “C’è un numero di lavoratori ex Sgl e dell’indotto che ad oggi non ha avuto la giusta opportunità di rientrare a lavoro nel ciclo produttivo”. A dirlo è il Consiglio comunale che nella seduta di ieri ha approvato all’unanimità un ordine del giorno sulla vice ex Sgl Carbon.

“Preso atto della positiva ripartenza della fabbrica per la produzione di elettrodi di grafite – si legge nel documento del Consiglio – si chiede alla GoSource ed alle aziende dell’indotto di dare disponibilità per un percorso di reintegro del personale ad oggi rimasto fuori e che, in alcuni casi, non può più contare sugli strumenti di sostegno quali la mobilità.

La vicenda – sottolinea ancora l’assemblea di Palazzo del Podestà – rappresenta particolare rilevanza sociale per raggiungere l’obiettivo della piena rioccupazione del personale che dal 2014 ha dovuto attraversare un periodo lunghissimo di privazioni e incertezze sul proprio futuro e di quello delle loro famiglie”.