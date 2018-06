Lugnano in Teverina, Collezione mondiale ulivi

NewTuscia – LUGNANO IN TEVERINA – Una delegazione della Fao composta da 50 funzionari di vari paesi del mondo sarà ospite del convegno sulla Collezione mondiale degli olivi in programma lunedì 4 luglio alle 12 nella sala consiliare di Palazzo Pennone.

Il convegno, organizzato da Comune, Cnr di Perugia e A3 Parco tecnologico agroalimentare dell’Umbria, ha l’obiettivo di approfondirle possibilità di ricerca e sviluppo in campo agroalimentare, scientifico ed ambientale, partendo dalla risorsa costituita dalla Collezione mondiale oggi formata da 930 ulivi di oltre 300 varietà presenti in 19 stati.

Tra i relatori, oltre ai funzionari Fao e ai ricercatori Cnr e A3 Pta, anche Lorenzo Leon, ricercatore specializzato in agronomia dell’Olivo e uno dei responsabili della Collezione Mondiale di Cordoba, attualmente la più estesa del mondo, e che parlerà del programma di miglioramento genetico per la Collezione spagnola. Nel corso del convegno Saranno trattati anche temi molto IMPOrtanti come le iniziative e gli investimenti della Fao nell’olivicoltura, le coltivazioni sostenibili e i cambiamenti climatici.