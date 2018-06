Francesco Battistoni in merito alle recenti dichiarazioni del Ministro Centinaio

NewTuscia – ROMA – “Apprendo che il Ministro Centinaio ha intenzione di reintrodurre i voucher nel settore agricolo e auspico possa concretizzare questa volontà quanto prima.

Ritengo infatti che rappresenterebbero un efficace mezzo di contrasto al lavoro in nero in grado di tutelare sia i lavoratori che gli imprenditori.

Come capogruppo in commissione agricoltura ho già ribadito in quella sede e in Aula la necessità, anche e soprattutto in questo settore, di tutelare gli imprenditori e di contrastare tutte le forme di schiavismo e sfruttamento della manodopera verificatesi finora in mancanza di regole”.

Così in una nota il Senatore Francesco Battistoni