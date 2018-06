Emporio Solidale I Care, informazioni delle attività in corso

NewTuscia – VITERBO – Come di consueto siamo ad informarvi delle attività in corso perché pensiamo che solo una cittadinanza informata e consapevole possa contribuire alla durata nel tempo di un progetto dal grande valore sociale che oggi più che mai ha bisogno di essere sostenuto con forza.

I dati Istat sulla povertà pubblicati in questi giorni rivelano una condizione economica e sociale di larghe fasce della popolazione a dir poco sconcertanti.

Noi però non vogliamo arrenderci a questo stato di fatto e crediamo che oltre ad una presa di coscienza non solo delle Istituzioni ma dell’intera collettività, si debba parallelamente enfatizzare quello che di buono e promettente c’è e potrà esserci.

Il servizio Emporio attivo dal 23 Maggio in poco più di un mese ha accolto 62 famiglie, circa 120 persone, sostenendoli con generi alimentari di prima necessità e per la cura della casa e della persona, per un importo commerciale di € 4.000.

In questi pochi mesi di attività abbiamo avuto moltissimi segnali che ci fanno ben sperare, segnali che indicano la possibilità di un’integrazione profonda del nostro progetto nel tessuto sociale.

Ringraziamo i nostri nuovi sostenitori:

Banca di Credito Valtellinese;

Fondazione “Oltre Noi Onlus”;

Scuola di danza “New Sport Dance” di Arianna Piergentili;

Società sportiva “Old Rugby”;

Gruppo sbandieratori e musici del Pilastro.

Tra i nuovi sostenitori vogliamo ringraziare, inoltre, Sara e Giampiero, che in occasione del loro Matrimonio celebrato Sabato 23 Giugno 2018 hanno deciso di rinunciare alle bomboniere di rito e di versare il corrispondente importo a favore dell’Emporio e il Corpo della Polizia Locale di Viterbo.

I nostri prossimi eventi:

Domani Sabato 30 Giugno 2018 , per tutta la giornata saremo presenti con i nostri volontari presso il Supermercato EMMEpiù di Via A. Diaz , Viterbo, per la nostra prima raccolta alimentare.

, per tutta la giornata saremo presenti con i nostri volontari presso il , Viterbo, per la nostra prima raccolta alimentare. Mercoledì 4 Luglio alle ore 17.30 presso Strada Mammagialla si terrà la giornata conclusiva della lotteria organizzata dall’Associazione Viterbo con Amore che devolverà una parte del ricavato all’Emporio.

Inoltre vi ricordiamo che domani Sabato 30 Giugno scadrà il termine ultimo per trasformare i Punti cuore accumulati nella Campagna raccolta fondi “SOSTENIAMO LE PASSIONI”, realizzata dalla Società LIBRA Srl Punto vendita CONAD Via Garbini 23 (ex Giotto), in veri e propri generi alimentari.

In ultimo vogliamo segnalarvi altre collaborazioni, molto significative in termini di apporto umano;

in questi giorni abbiamo sottoscritto una convenzione con l’ ITE Paolo Savi per l’alternanza scuola lavoro ed sono state definite le modalità per la partecipazione diretta alle attività dell’emporio di due ragazzi della Casa Famiglia di Caprarola come opportunità di crescita finalizzata all’inserimento lavorativo.

Come sempre siamo alla ricerca di finanziatori, volontari, di nuovi accordi per fare rete.

Di seguito proponiamo alcune modalità di sostegno, ma crediamo che ognuno possa trovare il proprio modo per partecipare attivamente a questo progetto.

Come sostenere l’Emporio solidale I Care;

Diventare volontari;

Partecipare alle collette alimentari;

Donazioni spontanee di alimenti, direttamente presso l’Emporio

Donazioni su c.c (IBAN: IT 82 L 05216 14501 000000067825 Credito Valtellinese)

Emporio solidale I Care

SOGGETTI ATTUATORI EMPORIO SOLIDALE “I care” riuniti in ATS:

ALICENOVA Società Cooperativa Sociale ONLUS

Società Cooperativa Sociale ONLUS VITERBO con AMORE ONLUS Associazione di Volontariato

ONLUS Associazione di Volontariato PARSIFAL – CONSORZIO di Cooperative Solciali

CASA dei DIRITTI SOCIALI della TUSCIA ONLUS Associazione di Volontariato laico