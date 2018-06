Vetralla, scuola: non ci sarà alcun trasferimento per la classe della Scuola Primaria di Cura

NewTuscia – VETRALLA – L’amministrazione comunale informa che non sarà più necessario (salvo impedimenti) procedere al trasferimento di una classe della scuola primaria di Cura all’edificio di Vetralla.

Premesso che questa amministrazione ha già predisposto un progetto generale per la completa ristrutturazione dell’intero edificio , compreso l’adeguamento alle norme antincendio dell’importo di euro 1.300.000,00, per la cui realizzazione sono state presentate varie richieste di finanziamento,si informa che, stante la problematica evidenziata ed avendo ricevuto recentemente maggiori entrate rispetto a quelle preventivate, si è attivata al fine di verificare la possibilità di procedere ad un adeguamento alle norme antincendio per una ala del piano terra dell’edificio,al fine di poter ospitare fino a 150 persone.

Verificate le condizioni tecniche e le pressioni di esercizio dell’acquedotto pubblico idonnee alla alimentazione della rete antincendio, la cui determinazione è stata acquisita in data odierna, si comunica che sono state avviate le procedure per la realizzazione dei necessari lavori di adeguamento antincendio per l’edificio al piano terra, ala di sinistra.

Si prevede di adempiere a quanto sopra entro la data stabilita per l’inizio delle lezioni del prossimo anno scolastico.

AMMINISTRAZIONE COMUNE VETRALLA