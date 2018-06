Promozione del territorio di Vetralla: proiezione documentario sulla festa dell’olio novello “Si v’olio”

NewTuscia – VETRALLA – Sabato 30 giugno alle ore 17.00 in sala consiliare, verrà proiettato il documentario promozionale della manifestazione “SI …V’OLIO”, tenutasi a Vetralla in occasione della festa dell’olio novello 2017.

Si tratta di un filmato professionale introdotto con una breve presentazione dell’autore Carlo Costantini di Cine Teulada e il giornalista Antonio Castello.

L’importante manifestazione organizzata dall’amministrazione comunale e sostenuta dal Consiglio Regionale del Lazio,dalla Provincia di Viterbo, dal Cat Confesercenti Viterbo,dalla Camera di Commercio di Viterbo e dalla Pro Loco di Vetralla, quest’anno, lo ricordiamo, ha previsto una assoluta novità, una fase di promo-commercializzazione “Visituscia si V’Olio”, nel corso della quale operatori professionali italiani ed esteri si sono confrontati su un prodotto specifico, l’olio extravergine d’oliva Dop della Tuscia. Non sono mancati inoltre gli incontri-dibattiti con esperti nutrizionisti,medici, marketing manager e docenti universitari, al fine di far conoscere il valore nutrizionale dell’olio d’oliva come elemento vitale per la nostra salute. Grande successo anche per la giornata della raccolta e potatura delle olive, per le conferenze specifiche, il tutto volto a focalizzare l’attenzione sulla valorizzazione dell’agricoltura , l’olivicoltura tradizionale, una ricchezza per il territorio, una risorsa per il futuro.

La promozione e la valorizzazione territoriale che l’amministrazione comunale, sin dal suo insediamento ha voluto sostenere , passa soprattutto dalle tipicità che caratterizzano da sempre i nostri luoghi e che devono pertanto essere tutelate e tramandate come valori assoluti .

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare

AMMINISTRAZIONE COMUNE VETRALLA