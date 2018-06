Previsioni del tempo per Viterbo, Lazio e Italia del 29/06/2018

Viterbo

Giornata all’insegna del tempo stabile con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi sia nelle ore diurne che in quelle serali. Temperature comprese tra +12°C e +29°C.

Lazio

Tempo stabile la mattino con sole prevalente. Nuvolosità in sviluppo al pomeriggio con locali acquazzoni o temporali sull’Appennino, ampie schiarite lungo le coste. Asciutto in nottata con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi.

Italia

Sole prevalente al mattino su tutte le regioni del Nord, qualche acquazzone o temporale lo troveremo al pomeriggio sulle Alpi e sul Friuli. Precipitazioni in esaurimento in serata con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Al centro giornata all’insegna del bel tempo con sole prevalente sia al mattino che al pomeriggio lungo le coste e sui settori interni, da segnalare soltanto qualche acquazzone o temporale nelle ore pomeridiane sull’Appennino centrale. Sole prevalente altrove e tempo asciutto su tutte le zone a partire dalla serata. Condizioni di tempo stabile al Sud e Isole con sole prevalente al mattino, instabilità in aumento al pomeriggio sui settori interni Peninsulari con possibili rovesci o temporali di calore, in esaurimento poi in serata o nottata.



Temperature in aumento su tutta Italia.