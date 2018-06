Manziana: da oggi attivi i pagamenti on line grazie al sistema PagoPa

NewTuscia – MANZIANA – Da oggi i Cittadini di Manziana potranno pagare direttamente on line alcuni dei dovuti al Comune. Questo grazie all’attivazione sperimentale della piattaforma web conforme al sistema pagoPA dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), attraverso l’intermediazione tecnologica della Città Metropolitana di Roma Capitale. Al momento è possibile effettuare pagamenti spontanei on line per le seguenti voci:

– Mensa scolastica

– Trasporto scolastico

– Contributo di costruzione

– Cosap (ex Tosap)

– Violazioni del codice della strada

Per procedere al pagamento è necessario indicare una casella email a cui verranno inviati i link per proseguire la procedura e anche le ricevute telematiche (RT) che attesteranno il buon esito dell’operazione.



“Dopo l’attivazione dell’anagrafe on line, nel dicembre del 2016, è la volta del PagoPA che permetterà a chi lo desidera di effettuare pagamenti (ad esempio per il servizio mensa o trasporto scolastico) collegandosi direttamente con il nostro sito internet istituzionale – afferma il Sindaco Bruno Bruni – Una comodità in più per i nostri Cittadini e uno strumento aggiuntivo per gli uffici in grado così di entrare in possesso di dati ordinati, tracciati e praticamente utilizzabili in tempo reale. Al momento il servizio, anche se in una prima fase di rodaggio, è pienamente funzionante per quanto riguarda i pagamenti spontanei: nei prossimi mesi verrà implementato il numero e la tipologia dei pagamenti possibili, con l’obiettivo di venire sempre più incontro alle esigenze dei Cittadini, soprattutto quelli impossibilitati a recarsi presso gli uffici comunali durante gli orari di apertura al pubblico.”

La sezione dedicata ai pagamenti on line sarà raggiungibile direttamente dall’home page del sito internet istituzionale, cliccando sull’icona servizi on line