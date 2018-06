Anna Oxa in concerto a Montalto Marina

NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO –

La stagione estiva entra nel vivo con uno degli eventi più attesi del cartellone 2018 del Comune di Montalto di Castro. Anna Oxa in concerto sabato 7 luglio, alle ore 21:30, a piazza del Palombaro al lido (Ingresso libero). L’artista nel suo tour “Voce sorgente”, ripercorre i brani più significativi della sua carriera. Uno spettacolo irripetibile, l

o spettacolo dell’acqua, lo spettacolo della voce che non passa due volte nello stesso canto. L’artista sale sul palco non provenendo se non da se stessa, seguendo il percorso naturale della necessità del canto.

Come un pugno di terra per un solo seme, un solo seme per un solo germoglio, così l’artista ha un solo canto per una sola canzone e un solo spettacolo per una sola serata. Le canzoni non sono repertorio, sono urgenza sorgiva.

Come se prima non ci fossero mai state né più ci saranno dopo che sono scorse. Non c’è impostazione, l’artista si disimposta, ossia inizia da zero: l’unico vero, autentico inizio, l’inizio del canto, il primo movimento del canto appena sorto. Una sorgente purezza, appunto. E il canto crea il qui ed ora, il luogo e il tempo. Crea smarrimenti e decisioni dell’acqua, del canto, pendenze, dislivelli e cambi di direzione… anche ostacoli che affronta per procedere, anse e mulinelli e salti e rapide e cascate. Ed anche il corso, ampio e disteso. E tutto nasce da una goccia, da una nota d’acqua.

Una produzione artistica Oxarte con la direzione (artistica) di Anna Oxa. Produzione tecnica del concerto in tutta Italia a cura di Dimensione Eventi e Ventidieci.