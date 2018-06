Valex will never die, una serata per il terzo anniversario dalla scomparsa di Valentino Galantuomo

NewTuscia – MONTEROMANO – Domani, 28 giugno, ricorre il terzo anniversario da quel tragico incidente avvenuto nel tratto di strada che lega Tarquinia a Monteromano, quest’ultimo paese d’origine verso cui, in quella domenica di sole, il centauro Valentino Galantuomo stava facendo ritorno.

La vita di Valex si è spezzata proprio mentre rientrava a casa da quello che apparentemente doveva essere un semplice giro al mare in sella alla sua adorata moto Yamaha Dragstar 650.

Venerdì, 29 giugno a Monteromano è in programma un evento commemorativo “Valex will never die” che, non è il primo e non sarà di certo l’ultimo.

L’organizzazione ItaloDanceParty scende in piazza per questo importante appuntamento e sono queste le parole scritte da loro su facebook: “una serata dedicata ad un amico che la musica ce l’aveva nel cuore, un ragazzo a cui piaceva divertirsi e far divertire – Valentino”.

A tre anni dalla sua scomparsa, i suoi amici e colleghi storici Gianluk, K*Boyz, Erylux con la partecipazione di Mnemonic, sono in prima fila nell’organizzazione dell’attesa notte dedicata al loro amico, coadiuvati dal supporto di Comune e Proloco di Monteromano e da dieci partner locali.

A partire dalle ore 21 suoneranno in consolle i più grandi successi della dance anni 2000. Alle 22:30, la musica lascerà spazio alle emozioni. Prevista la consegna di alcune targhe ai familiari di Valex. Cornice di questo momento sarà l’assordante rumore del rombo delle venti, trenta moto attese in Piazza Plebiscito a Monteromano. Sul palco verrà esposta la Dragstar di Valentino.

La serata è senza scopo di lucro, con il genuino intento di ricordare, riflettere e riabbracciarsi.

La famiglia Galantuomo coglie l’occasione per ringraziare tutte le persone che le sono quotidianamente vicine e gli organizzatori della speciale notte.

STEFANO MARIGLIANI