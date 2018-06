Tutta l’energia dell’Orchestralunata per il pubblico del JazzUp

NewTuscia – VITERBO – Energia travolgente, ritmi che scuotono il corpo e coinvolgono il pubblico: arriva sul palco del JazzUp questa sera, dalle 21.30, l’Orchestralunata.

Un’orchestra che sa stupire la platea per la sua originalità, caratterizzata da sound folk e ritmi di musica balcanica. In grado di spaziare da testi di elevata profondità a perle di puro divertimento, le note che fuoriescono dagli strumenti degli “stralunati” riescono a smuovere il pubblico dalla prima all’ultima esecuzione.

“Anche quando il cielo è coperto, la luna c’è, ma non si vede, l’Orchestralunata c’era – raccontano dalla band – anche se per un po’ non si è fatta vedere, o meglio dire sentire”.

Insieme a nuovi innesti di professionisti e giovani talenti, i veterani dell’orchestra, ormai non più bambini, hanno continuato con passione a studiare musica e a suonare, arricchendosi di conoscenze ed esperienze.

Sotto la direzione artistica di Maurizio Gregori, la coinvolgente orchestra della Tuscia, è pronta per sorprendere il pubblico di JazzUp con i suoi cavalli di battaglia.