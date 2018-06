Previsioni del tempo per Viterbo, Lazio e Italia del 28/06/2018

Viterbo

Giornata all’insegna del tempo stabile con cie li sereni nelle ore diurne prima di un progressivo aumento della nuvolosità in serata. Temperature comprese tra +12°C e +27°C.

Lazio

Ampi spazi di sereno fin dal mattino su tutta la regione mentre al pomeriggio sono attesi isolati acquazzoni solo sugli Appennini. Cieli poco nuvolosi sia sulle coste che sulle zone interne in serata ma senza fenomeni di rilievo.

Italia

Qualche acquazzone o temporale sulle regioni settentrionali ad iniziare dalla Liguria, mentre al pomeriggio saranno bagnate da fenomeni sparsi anche le Alpi e localmente il Friuli. Precipitazioni in esaurimento in serata, ma con cieli irregolarmente nuvolosi su tutti i settori. Giornata all’insegna della generale stabilità al Centro Italia salvo qualche acquazzone o temporale nelle ore diurne sull’Abruzzo e sugli Appennini. Sole prevalente altrove e tempo asciutto su tutte le zone a partire dalla serata. Piogge sparse al Sud fin dal mattino con fenomeni ad iniziare dalle coste Adriatiche prima che al pomeriggio possano interessare anche le zone interne Peninsulari. Tempo asciutto e soleggiato sulle Isole Maggiori e sulla Calabria, ultime precipitazioni in serata tra Basilicata e Salento.

Temperature minime stabili o in rialzo mentre le massime aumenteranno su tutta Italia.