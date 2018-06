“Viaggio nel tempo”, il libro di Antonio Castello alla libreria dei Salici

“Viaggio nel Tempo. Guida alle grandi Rievocazioni Storiche”

Ben 11 le manifestazioni della Provincia di Viterbo. L’Editore è Ceccarelli di Acquapendente.

NewTuscia – VITERBO – Unico nel suo genere, il libro passa in rassegna oltre 500 manifestazioni, tutte di autentico valore e significato, documentate nei loro tratti salienti e meritevoli di essere vissute per meglio conoscere l’essenza del Bel Paese e gli eventi particolari della sua storia.

Un “vademecum”, utile per la programmazione di visite partecipative a manifestazioni di grande interesse socio-culturale, folclorico e spettacolare. In un tempo in cui alla pratica turistica dei grandi viaggi e dei lunghi soggiorni, si alternano sempre più di frequente, gite ed escursioni di un weekend (quando non addirittura di un solo giorno), questo testo propone, nel volgere dell’intero arco solare, occasioni e destinazioni ricche di attrattive a basso costo, entro i confini nazionali. La Provincia di Viterbo è rappresentata da ben 11 manifestazioni (Bomarzo, Acquapendente, Piansano, Tarquinia, Nepi, Viterbo, Latera, Montefiascone, Bolsena, Orte e Soriano nel Cimino).

Il libro gode del patrocinio della Fiavet (Federazione Nazionale Agenzie di Viaggio), di Assoviaggi/Confesercenti, del Club dei “Borghi più belli d’Italia” e dell’UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia).

L’autore, Antonio Castello, autorevole appassionato di storia e di tradizioni popolari, da anni colla- bora con riviste specializzate nel settore del turismo; l’esperienza e la passione per la memoria nascosta del nostro paese animano l’impressionante ricchezza di una guida che ripercorre l’Italia regione per regione, giorno per giorno, folclore per folclore, in una mappa estesa e dettagliata di tutte le rievoca- zioni più note e di quelle sconosciute ai più, per farne occasione d’incontro e di festa all’insegna della sto- ria più vera in contesti ambientali che hanno saputo conservare integri gli aspetti salienti delle loro architetture.