Povertà nel Lazio, nessun miglioramento

NewTuscia – VITERBO – I dati di ieri promulgati ieri dall’Istat sulla povertà in Italia non sono diversi da quelli dell’anno precedente a dimostrazione che il dato è ormai costante e strutturato e l’indignazione fuori luogo.

Tutti gli analisti e ricercatori concordano nel sottolineare che il disagio abitativo, che investe anche fasce di popolazione una volta protette, sia una delle prime cause dell’impoverimento delle famiglie.

Nella città di Roma che è in perenne, ormai ordinaria. emergenza abitativa con 11.600 famiglie in lista di attesa, 30.000 in difficoltà con il pagamento dei canoni, 10.000 con sfratto esecutivo e 10.000 occupanti abusivi l’Amministrazione cittadina sta rinunciando a 197 milioni della Regione Lazio, ex fondi Gescal, di cui 40 immediatamente disponibili per rigenerare oltre 700 case popolari..

Noi dell’Alleanza ci limitiamo a registrare i fatti e i contenuti e quali effetti questi hanno sulle condizioni di vita dei cittadini senza tifoserie di circostanza. I fatti ci dicono che la politica urlata o annunciata non produce effetti ma che la buona politica,c he dovrebbe stare sempre a capo tavola, è l’esercizio difficile della tessitura e della mediazione finalizzata a migliorare la dignità dei cittadini.

La nostra è una sollecitazione a fare in fretta a non perdere risorse preziose, a chiedere alle istituzioni coinvolte di trovare soluzioni piuttosto che ostacoli e di trovarle nelle aule consiliari e non nelle aule dei tribunali dove contenziosi infiniti portano alle sconfitte collettive.

Quei numeri che citavamo all’inizio sono una parzialità rispetto all’impoverimento generale in corso e per questo chiediamo alla Regione Lazio e al Comune di Roma di approvare e rendere operativi i rispettivi Piani sociali, strumenti indispensabili per aiutare i cittadini in difficoltà.

Altrimenti i poveri già censiti e tutti i giovani disoccupati potenzialmente poveri, che già oggi vivono ai margini, non capirebbero le alchimie politiche e troverebbero dannose soluzioni personali.

Domani l’Alleanza sottoporrà tutte queste problematiche alla nuova Assessora Troncarelli Alessandra al tavolo ufficialmente costituito presso la Regione Lazio.

Roberto Cellini . Portavoce dell’Alleanza regionale contro la Povertà del Lazio