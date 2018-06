Panunzi, anche per la sanità della Tuscia nuove assunzioni

NewTuscia – ROMA – «Anche per la Tuscia ci saranno nuove assunzioni, per un sistema sanitario più efficiente a servizio dei cittadini». Lo afferma il consigliere regionale del Pd Enrico Panunzi, dopo l’approvazione all’unanimità da parte del Consiglio regionale della proposta di legge n. 30 del 16 maggio 2018 in merito alle “Disposizioni in materia di vigenza delle graduatorie delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale”.

«Si apre la stagione dei concorsi. Ci saranno circa 5mila nuove assunzioni per i prossimi 5 anni, che faranno superare il blocco del turnover. – prosegue Panunzi – Una nuova generazione di medici, infermieri e personale entrerà nel sistema, creando nuova occupazione e un servizio migliore. Abbiamo lavorato per risanare la sanità. Questo impegno inizia ora a dare i suoi frutti».